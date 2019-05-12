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Изменены правила получения детских пособий 

Российская Газета 5 часов назад
Фото: iStock
До этого момента пособия платились только по месту "прописки". Сейчас для их получения не нужна даже временная регистрация.
По словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, документ очень важен, поскольку россияне довольно часто меняют или хотели бы поменять место жительства в поисках лучшей работы и зарплаты. Но их либо удерживают социальные льготы, доступные только по месту постоянной регистрации (те же пособия на первых и вторых детей). Либо они все равно мигрируют, лишая свою семью и ребенка социальной поддержки, что было несправедливо.
По мнению эксперта, было бы хорошо, чтобы в законодательстве произошли и другие изменения, связанные с поддержкой семьи и детей — нужно унифицировать для них социальную защиту. Например, сейчас каждый регион сам определяет, сколько денег ему выделить на школьное питание или, скажем, на пособия или подарки матерям, только что родившим детей.
Решение зависит от финансовых возможностей региона. И это неправильно, считает эксперт, поскольку все дети являются гражданами России и имеют одинаковые права, вне зависимости от того, родились они в "бедном" регионе или "богатом". В связи с этим должны быть разработаны и внедрены единые социальные стандарты поддержки семей с детьми. Всего пособия на первых и вторых детей сейчас получают примерно 400 тысяч семей.
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