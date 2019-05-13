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В Москве через сервис переводов MasterCard похитили 9 млн рублей 

Ридус + ещё 5 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
В столице с 15 по 19 мая нынешнего года мошенники через через сервис переводов Mastercard похитили 9 миллионов рублей.
Неизвестные воспользовались ошибкой в настройках банкоматов банка «Москва-сити» на Киевском, Ярославском, Казанском, Ленинградском и Павелецком вокзалах.
Мошенники выбирали операцию по переводу денег с карты Сбербанка на карту «Тинькофф банка» через сервис MoneySend.
В последний момент они не подтверждали или отменяли операцию.
Однако несмотря на отмену операции деньги все равно зачислялись на одни карты и восстанавливались на других, пишет газета «Ведомости».
Ошибка в настройках банкомата заключалась в том, что банк-владелец банкомата считал, что операцию все еще можно отменить, а банк получателя — что перевод уже нельзя отозвать, рассказал изданию эксперт по информационной безопасности банков Николай Пятиизбянцев.
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