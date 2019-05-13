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Великобритания отчеканила монету в 50 пенсов с изображением Шерлока Холмса 

BFM.RU + ещё 5 1 час назад
Фото: royalmint.com
Королевский монетный двор Великобритании выпустил монету в 50 пенсов с изображением литературного персонажа Шерлока Холмса. Выпуск приурочен к 160-летию со дня рождения писателя Артура Конан Дойла (1859-1930), передает ТАСС.
По словам дизайнера монеты Стивена Ро, он стремился перечислить самые популярные из приключений Шерлока Холмса из-за чего пришлось уменьшить шрифт. «Надеюсь, что это поощрит „внутреннего детектива“ у тех, кого заинтриговала монета, — отметил мастер. — Единственный способ разгадать „загадку текста“ — использовать тот элемент снаряжения, которое всегда находится у сыщика: увеличительное стекло».
По данным Книги рекордов Гиннесса, Шерлок Холмс стал «самым экранизируемым литературным героем». Сыщику поставлены памятники, в его честь названы общества и музеи.
Ранее Королевский монетный двор выпустил оригинальную монету в 50 пенсов в память английского физика-теоретика Стивена Хокинга (1942-2018). На монете диаметром в 27,3 мм изображена черная дыра. Ученый, уделявший много времени изучению этого явления, — автор теории «испарения» черных дыр за счет радиации, названного «излучением Хокинга». Работу над последней научной статьей «Энтропия черных дыр и мягких волос», в которой Хокинг пытался разобраться в том, что происходит с информацией, когда объект попадает в черную дыру, он успел завершить буквально за несколько дней до смерти.
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Личный счет , Шерлок Холмс , Стивен Хокинг , ИТАР-ТАСС
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