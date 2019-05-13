Великобритания отчеканила монету в 50 пенсов с изображением Шерлока Холмса

Королевский монетный двор Великобритании выпустил монету в 50 пенсов с изображением литературного персонажа Шерлока Холмса . Выпуск приурочен к 160-летию со дня рождения писателя Артура Конан Дойла (1859-1930), передает ТАСС.

По словам дизайнера монеты Стивена Ро, он стремился перечислить самые популярные из приключений Шерлока Холмса из-за чего пришлось уменьшить шрифт. «Надеюсь, что это поощрит „внутреннего детектива“ у тех, кого заинтриговала монета, — отметил мастер. — Единственный способ разгадать „загадку текста“ — использовать тот элемент снаряжения, которое всегда находится у сыщика: увеличительное стекло».

По данным Книги рекордов Гиннесса, Шерлок Холмс стал «самым экранизируемым литературным героем». Сыщику поставлены памятники, в его честь названы общества и музеи.