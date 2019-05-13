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С 1 октября будут увеличены оклады судей 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Речь в нем идет обо всех судьях страны: от судей Конституционного и Верховного судов России до мировых судей. Прибавка получится солидной, так как некоторые выплаты и премии рассчитываются, исходя из должностного оклада. Как подчеркивается, в результате увеличения должностных окладов судей на 4,3 процента повысится: ежемесячное денежное вознаграждение и ежеквартальное денежное поощрение судей. Также будет увеличено ежемесячное пожизненное содержание судей, ушедших в отставку.
Прибавку получат и присяжные заседатели, так как выплачиваемое им вознаграждение, в соответствии с действующим законодательством, рассчитывается от должностного оклада судьи. В прошлом году прошла большая реформа судов присяжных. Коллегии из шести присяжных появились в районных судах, а список статей Уголовного кодекса, обвиняемые по которым могут претендовать на суд присяжных, был расширен.
По данным Судебного департамента при Верховном суде России, в прошлом году суды присяжных вынесли 428 обвинительных вердиктов и 90 раз оправдали подсудимых. Получается 17 процентов оправдательных приговоров.
Повысится ежемесячное денежное вознаграждение и ежеквартальное денежное поощрение судей
Кстати, сейчас проходит еще одна большая судебная реформа: осенью должны начать работу отдельные кассационные и апелляционные суды. Главное отличие новой системы от пока действующей: на разных стадиях дело будет рассматриваться в судах разных регионов. А кассация станет полной: то есть суды начнут принимать к рассмотрению все кассационные жалобы. Выборочная кассация (когда требуются особые аргументы, чтобы суд принял жалобу) уйдет в прошлое.
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