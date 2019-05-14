Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.41
$
65.62
73.46
73.75
Прогноз
13.05 – 20.05
$
65.90
73.35
Индексы и котировки Brent
69.93
+0.10 Золото
1299.77
–0.03 РТС
1207.57
–0.16
Динамика валют
EUR / USD
13.05
1.1222
+0.0036
29.04
1.1186
09.05
29.04
17.04

Российским миллиардерам посоветовали раздать свои состояния 

Lenta.ru 35 минут назад
Фото: Pascal Rossignol / Reuters
Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев предложил российским миллиардерам заняться благотворительностью. Об этом он заявил в интервью проекту «Русские норм!» в YouTube.
По его словам, многие миллиардеры говорят о готовности пожертвовать половину своего состояния после смерти. «Может быть, это нужно сделать быстрее — при жизни пожертвовать большую часть своего состояния на выплаты пенсий, на образование», — сказал он. Гуриев предположил, что таким способом можно будет снизить градус неприязни в обществе к богачам.
В качестве примера экономист привел Корею и Турцию, где олигархи жертвовали состояния на университеты. «Такого рода меры, безусловно, содействуют популярности богатейших людей», — отметил он.
1 апреля стало известно, что совокупное состояние богатейших россиян за первый квартал 2019 года увеличилось на 20,5 миллиарда долларов. В список из 500 самых богатых людей мира вошли 23 россиянина.
Последние новости
Китай обвалил американские биржи Российские власти захотели уничтожать хамон на границе Российские хоккеисты одержали третью победу подряд на чемпионате мира
Комментарии6
Личный счет , Сергей Гуриев , Европейский банк реконструкции и развития
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доллар за 70: что Трамп приготовил для России29
Delivery Club откажется от пластиковых приборов
Подходы к Крымскому мосту подорожают почти на 3,5 млрд рублей
Нацбанк Украины проиграл апелляцию по иску Коломойского
Россиянам, проживающим за рубежом, станет проще оформить пенсию2
Видео
Рубль пошел вниз
Рынки
Киев — Москва: почему украинцы не едут в Россию
Экономика Статьи
Тревожный сигнал: Что ждет доллар и евро
Рынки
Рубль принесут в жертву: Трамп ударил по Китаю
Экономика Статьи
Падение неизбежно: что прикончит рубль
Экономика Рынки
Трамп обрушил китайские биржи
Рынки
Дали обещание: россиян не выпустят из страны
Личный счет
Грязная российская нефть вызвала «тревожные вопросы»
Экономика Статьи
Внимание — розыск: в деле «грязной» нефти новый поворот
Экономика
Дальневосточный гектар: почему он не нужен и даром
Недвижимость Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение