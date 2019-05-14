Российским миллиардерам посоветовали раздать свои состояния

По его словам, многие миллиардеры говорят о готовности пожертвовать половину своего состояния после смерти. «Может быть, это нужно сделать быстрее — при жизни пожертвовать большую часть своего состояния на выплаты пенсий, на образование», — сказал он. Гуриев предположил, что таким способом можно будет снизить градус неприязни в обществе к богачам.

В качестве примера экономист привел Корею и Турцию, где олигархи жертвовали состояния на университеты. «Такого рода меры, безусловно, содействуют популярности богатейших людей», — отметил он.

1 апреля стало известно, что совокупное состояние богатейших россиян за первый квартал 2019 года увеличилось на 20,5 миллиарда долларов. В список из 500 самых богатых людей мира вошли 23 россиянина.