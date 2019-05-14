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В России изменились пенсии 

Рамблер 32 минуты назад
Фото: ТАСС
Российские пенсионеры, которые получают минимальные выплаты по уходу на заслуженный отдых, начали получать доплаты к пенсиям, сообщает «Российская газета». Пенсии будут доведены до прожиточного минимума, чтобы в результате последующей их индексации, россияне получали ощутимую прибавку.
Впервые на некорректный подсчёт ежегодной индексации минимальных пенсий обратил внимание президент РФ Владимир Путин, который в феврале 2019 года ходе послания Федеральному собранию отметил, что пенсии россиян в первую очередь «нужно довести до прожиточного минимума, а потом индексировать».
В результате были инициированы изменения в федеральные законы «О государственной социальной помощи» и «О прожиточном минимуме в РФ», согласно которым пенсия россиянина сначала доводится прибавкой до прожиточного минимума, установленного в регионе, а затем индексируется.
По данным издания, доплаты начали поступать российским пенсионерам с мая. При этом страховые пенсии по старости пересчитываются сразу за пять месяцев, начиная с января, поскольку за это время произошло три индексации: страховых пенсий на 7,05% в январе, ежемесячных социальных денежных выплат на 4,3% в феврале и пенсий по гособеспечению на 2% в апреле.
В результате минимальные пенсии, были увеличены на 500-800 рублей. Соответственно, учитывая перерасчёты, в мае пенсия россиян составила сумму на 2,5-4 тысячи рублей больше, чем обычно.
Автор статьи отмечает, что для перерасчёта пенсий жителям страны не нужно обращаться в Пенсионный фонд — процесс запущен в автоматическом режиме. Отмечается, что на прибавку к пенсии могут рассчитывать около 7 миллионов россиян.
Комментарии93
Личный счет , Владимир Путин , "Российская газета"
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