В России изменились пенсии

Российские пенсионеры, которые получают минимальные выплаты по уходу на заслуженный отдых, начали получать доплаты к пенсиям, сообщает «Российская газета». Пенсии будут доведены до прожиточного минимума, чтобы в результате последующей их индексации, россияне получали ощутимую прибавку.

Впервые на некорректный подсчёт ежегодной индексации минимальных пенсий обратил внимание президент РФ Владимир Путин , который в феврале 2019 года ходе послания Федеральному собранию отметил, что пенсии россиян в первую очередь «нужно довести до прожиточного минимума, а потом индексировать».

В результате были инициированы изменения в федеральные законы «О государственной социальной помощи» и «О прожиточном минимуме в РФ», согласно которым пенсия россиянина сначала доводится прибавкой до прожиточного минимума, установленного в регионе, а затем индексируется.

По данным издания, доплаты начали поступать российским пенсионерам с мая. При этом страховые пенсии по старости пересчитываются сразу за пять месяцев, начиная с января, поскольку за это время произошло три индексации: страховых пенсий на 7,05% в январе, ежемесячных социальных денежных выплат на 4,3% в феврале и пенсий по гособеспечению на 2% в апреле.

В результате минимальные пенсии, были увеличены на 500-800 рублей. Соответственно, учитывая перерасчёты, в мае пенсия россиян составила сумму на 2,5-4 тысячи рублей больше, чем обычно.

Автор статьи отмечает, что для перерасчёта пенсий жителям страны не нужно обращаться в Пенсионный фонд — процесс запущен в автоматическом режиме. Отмечается, что на прибавку к пенсии могут рассчитывать около 7 миллионов россиян.