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Открыть бизнес хотели бы 29% россиян, показало исследование 

РИА Новости + ещё 4 15 мая 2019
Фото: РИА Новости
Начать предпринимательскую деятельность хотели бы 29% россиян, в основном это молодые люди в возрасте до 35 лет, свидетельствуют данные социологического исследования Минэкономразвития, организации "Деловая Среда" и Национального агентства финансовых исследований.
Исследование проведено в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". По данным Минэкономразвития, исследование проходило в два этапа: глубинное интервью и количественный опрос.
"Начать вести предпринимательскую деятельность хотят 29% россиян. Наибольшее желание проявили молодые россияне в возрасте до 35 лет, жители столичных городов, квалифицированные специалисты. … Наиболее высокая доля тех, кто не хотел бы становится предпринимателем, получена среди: женщин (73%), россиян старше 45 лет (83%), россиян, не обладающих высшим образованием (72%), рабочих (73%)", — говорится в документе министерства.
Среди основных барьеров, препятствующих началу своего дела россияне назвали недостаток денег для старта и высокую конкуренция на рынке, а также отсутствие знаний и компетенций из различных сфер. Несмотря на то что большинство россиян считает, что стать предпринимателем сложно (62%), каждый четвертый респондент полагает, что начать свое дело сейчас легче, чем 5 лет назад.
Исследование показало, что образ предпринимателя в сознании россиян проходит трансформацию от картин "дикого бизнеса", "челноков" и криминала в сторону образованного и предприимчивого человека, зарабатывающего на жизнь своим трудом.
В среду Минэкономразвития объявило о проведении конкурса на федеральную информационную кампанию по популяризации предпринимательства. Прием заявок пройдёт с 23 по 29 мая.
"Федеральная информационная кампания направлена на развитие института предпринимательства в стране, повышение информированности граждан о мероприятиях национального проекта по МСП и всех мерах государственной поддержки", — заявил глава министерства Максим Орешкин, слова которого приводит пресс-служба.
По итогам кампании доля граждан, желающих открыть свое дело должна вырасти в 2 раза.
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Комментарии2
Личный счет , Максим Орешкин , Минэкономразвития
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