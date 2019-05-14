Путь до работы предложили включить в рабочее время

Путь до работы могут включить в рабочее время

Как следует из документа, в последние годы оценка эффективности труда в России меняется: во многих случаях его качество оценивается уже не количеством проведённого на работе времени, а конкретными результатами.

Вместе с тем российский климат, особенно в осенний и зимний периоды, препятствует высоким показателям деятельности: долгое время темноты, холод и осадки влияют на эмоциональное состояние граждан и их здоровье, снижают трудовую ответственность.

В сложившейся ситуации россияне фактически не имеют гарантированного законом восьмичасового рабочего дня: время поездки до работы не учитывается работодателем и не засчитывается в трудовые часы, подчеркнул депутат. Поэтому фактически граждане работают по 10–11 часов вместо положенных восьми.

Такая ситуация касается как вынужденных пробираться сквозь пробки жителей крупных городов, так и населения сельской глубинки, ездящего на работу многие километры бездорожья, добавил Милонов.

«В данной связи прошу рассмотреть возможность сокращения официального рабочего восьмичасового дня за счёт включения времени езды до рабочего места на один час. Данная мера будет способствовать поднятию трудовой дисциплины среди населения, повысит мотивацию работников и продемонстрирует социальную направленность нашего государства», — говорится в обращении.

По словам секретаря Федерации независимых профсоюзов России Александра Шершукова, общемировая тенденция заключается в сокращении продолжительности рабочего дня. Кроме того, профсоюзы в целом выступают за такое сокращение при сохранении заработной платы.

Потому что тот рабочий день, который сейчас у нас наличествует, — восьмичасовой и 40 часов в неделю. Это нормы, которые действуют, грубо говоря, фактически сто лет. При том, что за это время существенно изменились и технология, и образ жизни населения. Сама по себе идея, поскольку за счёт неё может сократиться продолжительность рабочего времени, является позитивной, — сказал Шершуков в беседе с News.ru.

Он отметил, что подобные идеи должны обсуждаться Российской трёхсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.

Руководитель Высшей школы логотерапии Московского института психоанализа Светлана Штукарёва полагает, что фактическое сокращение рабочего дня на один час может позитивно отразиться на психологическом состоянии работников и тем самым повысит их производительность.

«Люди могут трудиться, делать какие-то важные вещи, вообще совершать какую-то активность только, если они находятся в чуть приподнятом эмоциональном состоянии. Не в эйфории, не в упадке, не в дисфории, а в состоянии эмоциональном «чуть выше нуля», слегка приподнятом. Боевой задор, что называется. И если это есть у людей, то они трудятся эффективно. И поэтому всё, что способствует такому эмоциональному повышению, — это хорошая вещь. Люди действительно могут быть более эффективны», — пояснила эксперт.

Она добавила, что производительность в случае реализации идеи может подняться не у всех граждан. Это зависит от того, насколько тот или иной человек оценит новацию и будет за неё благодарен.

Со своей стороны председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала, что освобождение часа времени позитивно сказалось бы на общении в семьях.

«Тогда бы родители смогли проводить больше времени со своими семьями и детьми. Что, кстати, на государственном уровне может привести к снижению подростковой преступности. Потому что проблема заключается в том, что дети, подростки часто оказываются без должного внимания, надзора со стороны родителей. Те много работают и ещё тратят время для того, чтобы добраться домой. Безнадзорность часто толкает подростков на поиски приключений», — уверена Волынец.

При этом общественница высказала сомнения в возможности воплощения идеи в жизнь.