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Жители Урала заявили, что не могут получить пенсию на почте, пока земляки не оплатили коммуналку 

Ura.Ru 15 мая 2019
Жители Миасса Челябинской области возмущаются, что на почте пенсии старикам выдают из денег, сданных в качестве платежей за услуги ЖКХ. Либо, утверждают очевидцы, работники отделения просто сообщают пенсионерам, что денег для них нет.
«Кошмар! Миасс, поселок Строителей, Севастопольская 31. Почтовое отделение №13. Пенсия законная — выплата от государства. А в почтовом отделении — свой закон. Производится выплата хаотично. Приходят люди получить и ждут, когда в кассе появятся деньги от клиентов, которые оплачивают коммуналку. Вчера они внаглую вывесили объявление — Денег на пенсии нет!» — сообщает пользователь группы «ЧМ Миасс», «ВКонтакте».
«Как могут уходить деньги на расходы почты, выделенные государством на пенсии? Как?» — удивляется в комментариях Анна Лихачёва.
«Давно пора завести карточку и получать деньги на неё. Хотите мучиться дальше — мучайтесь в очередях и дальше», — пишет Ян Майер.
«Нужно в свое число пенсию получать! Так как деньги в отделении не хранятся, а то приходят 20-го получать за 10-е, вот потом денег и не хватает», — считает Мария Кудеева.
«Сейчас выдача пенсий во всех почтовых отделениях Миасса производится в штатном режиме. 13 мая в связи с ожиданием инкассации, временно, на несколько часов, была приостановлена выдача пенсий. Операторы связи сообщали клиентам, что выдача пенсий возобновится в ближайшее время», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе УФПС по Челябинской области.
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