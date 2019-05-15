Жители Урала заявили, что не могут получить пенсию на почте, пока земляки не оплатили коммуналку

Жители Миасса Челябинской области возмущаются, что на почте пенсии старикам выдают из денег, сданных в качестве платежей за услуги ЖКХ. Либо, утверждают очевидцы, работники отделения просто сообщают пенсионерам, что денег для них нет.

«Кошмар! Миасс, поселок Строителей, Севастопольская 31. Почтовое отделение №13. Пенсия законная — выплата от государства. А в почтовом отделении — свой закон. Производится выплата хаотично. Приходят люди получить и ждут, когда в кассе появятся деньги от клиентов, которые оплачивают коммуналку. Вчера они внаглую вывесили объявление — Денег на пенсии нет!» — сообщает пользователь группы «ЧМ Миасс», «ВКонтакте».

«Как могут уходить деньги на расходы почты, выделенные государством на пенсии? Как?» — удивляется в комментариях Анна Лихачёва.

«Давно пора завести карточку и получать деньги на неё. Хотите мучиться дальше — мучайтесь в очередях и дальше», — пишет Ян Майер.

«Нужно в свое число пенсию получать! Так как деньги в отделении не хранятся, а то приходят 20-го получать за 10-е, вот потом денег и не хватает», — считает Мария Кудеева.