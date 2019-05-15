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Число россиян-банкротов в I квартале выросло на 48% 

ТАСС + ещё 4 15 мая 2019
Фото: globallookpress.com
Количество российских граждан и индивидуальных предпринимателей (ИП), в отношении которых была введена процедура банкротства, увеличилось в первом квартале 2019 года по сравнению аналогичным периодом годом ранее на 48% и достигло 13,31 тыс. человек. Такие данные приводятся в опубликованном в среду сообщении Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
"Количество граждан и ИП, в отношении которых была введена процедура банкротства и/или реализация имущества, выросло на 48% по сравнению с первым кварталом 2018 года: с 8,97 до 13,31 тыс. человек, — отметили в ОКБ. — Всего за время действия закона процедурой воспользовались 107,6 тыс. человек".
При этом количество потенциальных банкротов в первом квартале возросло на 11% в годовом выражении и достигло 764,72 тыс. человек. Это превышает 1,3% от общего числа заемщиков, информация о которых хранится в ОКБ.
Самая высокая доля потенциальных банкротов среди заемщиков с открытыми счетами зафиксирована в Ингушетии — 3,2%, Бурятии — 2,5%, Магаданской области — 2,4%, Карачаево-Черкесии — 2,3%, а также в Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Саха (Якутия) — по 2,2%.
Самая низкая доля потенциальных банкротов отмечается в Крыму — 0,2%, Севастополе — 0,3%, Ненецком автономном округе и Чечне — по 0,4%, Республике Алтай и Курской области — по 0,7%.
Процедура банкротства физических лиц была введена с 1 октября 2015 года. К потенциальным банкротам отнесены граждане, которые имеют долг свыше 500 тыс. рублей и просрочку платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту.
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