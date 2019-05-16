Россиян ждут изменения в платежах ЖКХ

В скором времени порядок расчёта платы за отопление, возможно, будет зависеть от фактического потребления жителями конкретной квартиры при условии наличия счётчиков, сообщает «Российская газета». Нововведения в настоящее время обсуждаются депутатами Госдумы

Проект поправок в законодательство был инициирован на основе постановления Конституционного суда РФ, согласно которому должна быть устранена несправедливость, заключающаяся в том, что сегодня значения общедомовых и индивидуальных приборов учёта фактически не разделяются. Об этом в своей жалобе указал один из граждан страны.

«Человек желал платить меньше за коммунальные услуги по отоплению и не имел возможности убедить управляющую компанию в том, что показания его индивидуальных приборов должны быть учтены», — приводит издание слова замминистра строительства и ЖКХ Татьяны Костаревой.

Обращение россиянина было рассмотрено в Конституционном суде. В результате было вынесено постановление — внести изменения в законодательство, согласно которым показания индивидуальных счётчиков должны в обязательном порядке учитываться управляющими компаниями при начислении оплаты за отопление.

По словам Костаревой, законопроект направлен на обеспечение гарантий прав граждан, при этом роста коммунальных платежей не ожидается.

К сегодняшнему дню проект поправок в закон прошёл в Госдуме первое течение.