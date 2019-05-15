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Россиян предупредили о росте цен на сладости 

Lenta.ru 22 часа назад
Фото: РИА Новости
Концерн «Бабаевский» и фабрика «Красный Октябрь» предупредили о возможном росте цен на свою продукцию из-за удорожания сырья, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на их квартальные отчеты.
Отмечается, что речь идет прежде всего об импортном сырье — какао-бобах и орехах. Кроме того, на удорожание готовой продукции может повлиять рост курсов основных валют.
Согласно отчету «Бабаевского», арахис подорожал на 15,4 процента в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, миндаль — на 15,2 процента, сгущенное молоко — на 17,9 процента, сухое молоко — на 12,2 процента, сахар — почти на 42 процента.
По данным «Красного Октября», рост цен на арахис составил 14,3 процента, на тертое какао — 15,9 процента, на сгущенное молоко — 14,5 процента, на сахар — 37,3 процента.
Вместе с тем подчеркивается, что решение о повышении цен будет приниматься с учетом действий остальных игроков рынка.
Ранее сообщалось о росте цен на хлеб и хлебобулочные изделия в России. По данным Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз», это произошло из-за удорожания сырья — пшеницы и муки.
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Комментарии6
Личный счет , Красный Октябрь , Кондитерский концерн бабаевский , Интерфакс
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