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В каких регионах России стали тратить меньше денег? 

Российская Газета 9 часов назад
Фото: ТАСС
Самое низкое значение среднего чека с начала текущего года было зафиксировано в апреле. Согласно данным исследовательского холдинга Romir, он опустился на три процента относительно мартовских значений и составил 557 рублей. В то же время такое падение оказалось ожидаемым. Цифры почти совпали с данными за апрель прошлого года. В сравнении с ними средний чек потерял всего рубль. Такая динамика объясняется отсутствием в апреле трат, связанных с праздниками, каникулами и другими подобными событиями.
— С учетом снижения повседневных расходов в апреле почти на восемь процентов не удивительно, что и средний чек пошел на убыль, — объяснил президент исследовательского холдинга Андрей Милехин.
Наиболее экономными оказались жители Сибири. Их средний чек составил 467 рублей, на 3,5 процента меньше, чем в мае. В Приволжском федеральном округе чек снизился на 4,1 процента, составив 497 рублей. Такое же процентное сокращение отмечено и в южных регионах страны. Чек там составил 565 рублей.
Самый большой объем затрат в Центральном федеральном округе — 637 рублей. При этом жители центральной части России в апреле тоже потратили меньше денег, чем в марте — снижение на 2,3 процента. В Москве чек потерял 2,4 процента.
Близкими к среднему по стране оказались показатели на Урале (569 рублей) и Дальнем Востоке (629 рублей). Уральцы снизили траты на 3,4 процента, а дальневосточники — на 2,2 процента.
Отмечается также, что больше всего средний чек уменьшился в гипермаркетах (8,5 процентов) и супермаркетах (4,1 процента). Значительно меньше потери магазинов шаговой доступности (2,2 процента).
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Личный счет , Андрей Милехин
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