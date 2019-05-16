Персональные коммуникации на розничном финансовом рынке: «МигКредит» автоматизировал систему общения с клиентами

«МигКредит» автоматизировал систему коммуникаций с действующими и новыми клиентами, что позволяет направлять каждому заемщику информацию в соответствии с его интересами. Ежедневно по базе активных клиентов осуществляется коммуникация более чем с 10 тыс. человек, за месяц уходит более 1 млн сообщений.

По словам директора по маркетингу «МигКредит» Надежды Денисовой, необходимость в общении с клиентами выходит на первый план и диктуется интересами бизнеса. Не только обратная связь от заемщиков, но и правильно выстроенная система общения с ними может показать плюсы и минусы работы компании в целом, а также своевременно реагировать на изменяющиеся потребности аудитории.

«Для решения этой задачи надо в первую очередь хорошо знать своего клиента. На этапе анализа мы смотрели на такие показатели, как возраст, пол, регион, сумму и цель получения займа, частоту обращения в компанию и аккуратность в погашении долга, источники, из которых клиент узнал о компании, и многие другие. Система помогает использовать максимум данных о клиенте для автоматизации персональных коммуникаций. Сейчас управление всеми каналами — emale, СМС, push, веб и social ads — находится под единой «крышей». Обработка всех качественных показателей каждого заемщика позволила нам сегментировать клиентскую базу и выработать алгоритм работы с ней. Благодаря данному внедрению, мы, как маркетологи, стали больше фокусироваться на стратегии и креативе коммуникаций, что дает возможность более комплексно подходить к решению задач монетизации, увеличения лояльности и удержания клиентов», — пояснила Надежда Денисова.

Следующим шагом стало построение цепочки коммуникаций, в которой учитывался ряд параметров: время и частота обращений, тип коммуникации (транзакционный, информационный и тд), что делать в случае игнорирования сообщения, будет ли возможность отследить реакцию пользователя, какие креативы применять к каждой группе.

На текущий момент большинство коммуникаций компании осуществляется через сервис Emarsys B2C Marketing Cloud (профессиональная облачная платформа по автоматизации мультиканального маркетинга). Данный сервис позволяет не только сегментировать клиентскую базу по большому количеству показателей, но и делать это без лишних финансовых затрат.

«Мы уверены, что только персональное общение с клиентами, понимание их интересов приносит необходимый результат, а заемщики получают действительно «индивидуальное» решение своих вопросов. Для «МигКредит» это имеет особую ценность, потому что компания работает на розничном финансовом рынке и стремится занимать лидирующие позиции», — отметила Надежда Денисова.

МФК «МигКредит» была основана в 2010 году и на текущий момент является крупнейшей МФО в России по размеру действующего кредитного портфеля. В 2018 году «МигКредит» стал компанией года в сфере микрокредитования по оценке авторитетного финансового портала Banki.ru. В феврале текущего года «МигКредит» первым среди МФО получил кредитный рейтинг от Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), что стало еще одним свидетельством прозрачного и цивилизованного ведения бизнеса.

Компания реализует гибридную модель кредитования через онлайн— и оффлайн каналы: оперирует собственной сетью из 79 офисов продаж в 43 субъектах РФ, а также предлагает займы через веб-сайт и мобильное приложение. Общий объем выдач с 2011 года превышает 25 млрд рублей (более 950 тыс. займов).

В своей деятельности компания руководствуется международными стандартами клиентского сервиса и придерживается принципов ответственного кредитования, уделяя особое внимание качеству услуг. "МигКредит" является одним из учредителей и постоянным членом СРО НП «МиР».