В Кремле ознакомились с данными соцопроса о сбережениях россиян

В Кремле ознакомились с данными социологического исследования "Левада-центра" , согласно которому около 65% россиян не могут откладывать деньги, однако считают, что это является материалом для изучения в Минэкономразвития , заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Их можно считать реальными, безусловно, мы их принимаем к сведению, мы ознакомились по материалам СМИ тоже с этими цифрами этого исследования социологического, но скорее, скажем так, это материал для изучения и для рассмотрения в Минэкономразвития", — сказал Песков журналистам в четверг, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с итогами опроса "Левада-Центра", согласно которому у 65% граждан страны нет возможности откладывать деньги, и считают ли их реальными и соответствующими действительности.