В Кремле ознакомились с данными социологического исследования "Левада-центра", согласно которому около 65% россиян не могут откладывать деньги, однако считают, что это является материалом для изучения в Минэкономразвития, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Их можно считать реальными, безусловно, мы их принимаем к сведению, мы ознакомились по материалам СМИ тоже с этими цифрами этого исследования социологического, но скорее, скажем так, это материал для изучения и для рассмотрения в Минэкономразвития", — сказал Песков журналистам в четверг, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с итогами опроса "Левада-Центра", согласно которому у 65% граждан страны нет возможности откладывать деньги, и считают ли их реальными и соответствующими действительности.