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ФАС решила выяснить причины подорожания капусты на 225% 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Управление федеральной антимонопольной службы (ФАС) Пермского края решило провести внеплановую проверку торговых сетей в связи с тем, что стоимость белокочанной капусты выросла на 225%, рассказали в пресс-службе ведомства.
«Поскольку белокочанная капуста относится к категории социально значимых товаров, цена на нее регулируется государством. В данном случае стоимость одного килограмма за полгода выросла более чем в три раза, что позволяет провести полноценную проверку», — сказал руководитель УФАС Александр Плаксин.
Управление направит в торговые сети запросы о причинах резкого роста стоимости на указанную продукцию. Выводы о нарушениях антимонопольного законодательства или их отсутствии сделают по итогам проверки, пишет «Интерфакс».
Согласно данным Пермьстата, цена одного килограмма белокочанной капуста составляла 18 рублей в ноябре прошлого года, а к апрелю текущего года увеличилась до 65 рублей. Таким образом, цена увеличилась более чем в 3,5 раза.
В начале апреля Росстат сообщил, что в марте больше всего подорожала белокочанная капуста: ее стоимость выросла на 41,5% за месяц, а с начала года — на 68,3%.
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Комментарии3
Личный счет , Александр Плаксин , Росстат , ФАС , Интерфакс
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