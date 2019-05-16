Социолог призвал россиян умерить аппетиты

Кандидат социологических наук Сергей Таланов , комментируя результаты опроса о желаемом ежемесячном доходе, призвал россиян умерить аппетиты. Согласно этому исследованию, российским семьям для «нормальной жизни» необходимо 78 тысяч рублей.

Многие россияне хотят располагать высокими доходами, однако не готовы прилагать для этого максимум усилий, — заявил «URA.RU» Таланов.

Он добавил, что большинство семей живут на 40-50 тысяч рублей в месяц и этого им вполне достаточно.

Как писал News.ru, российским семьям для «нормальной жизни» необходимо ежемесячно получать 78 тысяч рублей. Это на 2,1 тысячи рублей больше, чем годом ранее. Согласно опросу, проведённому холдингом «Ромир», чуть более 50% респондентов заявили, что для «нормальной жизни» семьи из трёх человек достаточно ежемесячного дохода в 60–120 тысяч рублей. При этом 25% россиян готовы жить «нормально» при семейном бюджете всего в 45–60 тысяч рублей в месяц, а 11% опрошенных считают, что для семьи из трёх человек необходимо в среднем более 120 тысяч рублей.