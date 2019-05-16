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Путин пообещал решить проблему, из-за которой ряд пенсионеров лишились надбавки к пенсии 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин пообещал исправить недоработку, допущенную правительством при проведении пенсионной реформы, из-за которой некоторые категории работников со стажем свыше 30 лет лишились права на надбавку к пенсии в 25%.
На пленарном заседании медиафорума Общероссийского народного фронта (ОНФ) один из его участников напомнил, что правительство в ноябре 2018 года утвердило обновленный перечень категорий работников, имеющих право на такую надбавку. Из нового перечня оказались исключены отдельные профессии, в том числе сельскохозяйственные. Участник форума попросил президента решить эту проблему, отметив, что это не должно привести к серьезным бюджетным расходам.
"Я понял, я вернусь к этому. Вы правы, на это надо обратить внимание. Видимо, правительство это просмотрело. Я посмотрю на это обязательно", — ответил ему Путин.
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Личный счет , Владимир Путин
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