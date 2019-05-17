Введут ли сбор за онлайн-покупки: правительство приняло решение

Ранее с предложением ввести обязательную пошлину в размере 20% от стоимости покупки в иностранных онлайн-магазинах выступили представители Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Авторы инициативы полагают, что, таким образом, будут уравнены иностранные и отечественные интернет-компании, поскольку в настоящий момент зарубежные магазины имеют преимущества в виде отсутствия обязанности платить НДС и таможенную пошлину, а также не обязаны сертифицировать товары. Следовательно, считают в АКИТ, введение пошлины поможет «переманить» российского покупателя с зарубежных онлайн-магазинов на отечественные.

В Минкомсвязи с предложением не согласились. Замглавы ведомства Михаил Мамонов отметил, что введение 205-процентного сбора — слишком кардинальная мера, которая в результате ничего не даст российскому бизнесу.

«Введение сбора имело бы экономический эффект, только если бы применялось единовременно на всей территории ЕврАзЭС», — подчеркнул замминистра. Без этого важного условия, по его словам, международные почтовые отправления будут поступать на территорию РФ из третьих стран через государства союза.

Коллег по Кабмину поддержали в Минпромторге, где призвали придерживаться нормативов, установленных решением ЕЭК в 2017 году, согласно которому порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов будет снижен до 200 евро за посылку к 2020 году.

В Институте экономической политики Гайдара посчитали, что 20-процентная пошлина снизит доступность товаров для потребителя, поскольку увеличит налоговую нагрузку на физических лиц. По подсчётам экспертов Аналитического центра при правительстве РФ, сумма дополнительных сборов в этом случае возрастёт на 121 млрд рублей ежегодно.