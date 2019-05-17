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Введут ли сбор за онлайн-покупки: правительство приняло решение 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Эксперты Минкомсвязи, Минпромторга и Аналитического центра при правительстве РФ не поддержали инициативу российских ритейлеров о введении 20-процентной пошлины на покупки в зарубежных онлайн-магазинах, сообщают «Известия». В Кабмине назвали нововведения «нецелесообразными», которые увеличили бы налоговую нагрузку на россиян ещё на 121 млрд рублей.
Ранее с предложением ввести обязательную пошлину в размере 20% от стоимости покупки в иностранных онлайн-магазинах выступили представители Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Авторы инициативы полагают, что, таким образом, будут уравнены иностранные и отечественные интернет-компании, поскольку в настоящий момент зарубежные магазины имеют преимущества в виде отсутствия обязанности платить НДС и таможенную пошлину, а также не обязаны сертифицировать товары. Следовательно, считают в АКИТ, введение пошлины поможет «переманить» российского покупателя с зарубежных онлайн-магазинов на отечественные.
В Минкомсвязи с предложением не согласились. Замглавы ведомства Михаил Мамонов отметил, что введение 205-процентного сбора — слишком кардинальная мера, которая в результате ничего не даст российскому бизнесу.
«Введение сбора имело бы экономический эффект, только если бы применялось единовременно на всей территории ЕврАзЭС», — подчеркнул замминистра. Без этого важного условия, по его словам, международные почтовые отправления будут поступать на территорию РФ из третьих стран через государства союза.
Коллег по Кабмину поддержали в Минпромторге, где призвали придерживаться нормативов, установленных решением ЕЭК в 2017 году, согласно которому порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов будет снижен до 200 евро за посылку к 2020 году.
В Институте экономической политики Гайдара посчитали, что 20-процентная пошлина снизит доступность товаров для потребителя, поскольку увеличит налоговую нагрузку на физических лиц. По подсчётам экспертов Аналитического центра при правительстве РФ, сумма дополнительных сборов в этом случае возрастёт на 121 млрд рублей ежегодно.
По данным «Известий», в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака, куда изначально поступило предложение АКИТ, «окончательная позиция ещё не сформирована».
Комментарии
Личный счет , Михаил Мамонов , Дмитрий Козак , Минпромторг , Минкомсвязи РФ , Левада-центр , Правительство РФ , Евразийская экономическая комиссия , газета "Известия"
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