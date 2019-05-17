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Россиянам обещают рост доходов 

Ura.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Доходы россиян в 2020 году могут вырасти на 3%. При этом в Институте народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН предположили, что в последующие годы благосостояние российских семей будет расти ускоренными темпами.
«Реальные располагаемые доходы населения увеличатся на 2,9%», — приводят данные специалистов «Известия».
предполагается, что росту доходов будет способствовать частный сектор, где ожидается увеличение зарплат. Эксперты также напоминают, что ежегодно до 2024 года власти обещают повышать пенсии на дорну тысячу рублей ежегодно.
Правительство в свою очередь планирует сократить численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в два раза, рассказали в пресс-службе Минтруда. Для этого предусмотрена индексация зарплат бюджетников, а также социальных выплат и пособий.
Ранее «URA.RU» писало, что реальные доходы россиян с 2013 до 2018 года снизились не на 10,9%, а на 8,3%.
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Личный счет , Экономика , Минтруд , РАН , газета "Известия"
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