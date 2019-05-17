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Количество выпущенных карт «Мир» превысило 58 млн штук 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Число выпущенных карт национальной платежной системы "Мир" (НСПК) составило более 58 млн штук. Об этом сообщил на заседании "круглого стола", посвященном безналичным платежам, первый зампредседателя правления, замгенерального директора НСПК Сергей Бочкарев.
"У нас на сегодняшний день 280 млн карт активных в стране всех платежных систем, из них на сегодняшний день карт платежной системы "Мир" — 58,6 млн карт. Это та цифра, которая ожидалась на этот момент", — сказал он.
В конце марта глава НСПК Владимир Комлев заявлял, что общее число выпущенных карт "Мир" с января 2019 года увеличилось на 3 млн, до 56 млн штук.

О платежной системе "Мир"

Поводом для создания национальной платежной системы в России стало решение Visa и Mastercard в марте 2014 года остановить обслуживание платежных операций клиентов банка "Россия", СМП-банка и их "дочек" из-за санкций США. В декабре 2014 года Visa и Mastercard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 года).
Тогда в России заявили о необходимости создать российскую систему, способную обеспечивать бесперебойные внутренние расчеты.
В июле 2014 года была создана НСПК, ставшая оператором платежной системы "Мир". 100% акций НСПК принадлежат Банку России.
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Комментарии
Личный счет , Владимир Комлев , Сергей Бочкарев , Visa , Акционерный банк "Россия" , НСПК , Центральный банк России
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