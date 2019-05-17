Страшное будущее: когда у россиян заберут трудовые книжки

Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян. Предполагается, что с 2020 года электронные трудовые книжки уже начнут действовать. Однако вряд ли от бумажных документов сразу откажутся, говорят эксперты. Не все россияне готовы к новации.

Пенсионный фонд России (ПФР) сообщил, что все 100% сведений о трудовой деятельности россиян прошли оцифровку. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на ПФР.

В ведомстве выполнили эту работу, не дожидаясь принятия Госдумой законопроекта об электронных трудовых книжках. Соответствующий документ предполагается внести в весеннюю сессию в Госдуму.

По задумке Минтруда , электронные трудовые будут действовать в течение 2020 года, а уже с 2021 года норма станет обязательной для всех работодателей.

Но при этом предполагается, что, несмотря на введение электронных трудовых книжек, работники смогут использовать бумажный документ и после 2021 года. Для этого нужно будет подать соответствующее заявление.

Как отмечал ранее глава Минтруда Максим Топилин , у человека должно быть право пользоваться бумажной трудовой книжкой столь долго, сколько он сам посчитает нужным.

Оцифровка сведений о трудовой деятельности россиян поможет назначать пенсии нашим согражданам практически полностью без участия человека. К тому же, как указывает издание, это даст выгоду для бизнеса. Так, один рубль затрат на офисное кадровое делопроизводство превращается в 28 копеек при переходе в электронный формат.

Получить оперативный комментарий от ПФР «Газете.Ru» не удалось.

Между тем, на этой неделе заместитель председателя Совета Федерации , секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак анонсировал внесение законопроекта о внедрении в России электронной трудовой книжки. Однако, по его словам, документ будет отличаться от предлагаемого Минтрудом. Так, Турчак предлагает не делать переход на электронные книжки поголовным, а дать гражданам право выбрать между бумажной и электронной книжкой.

О необходимости отказаться от бумажных электронных книжках власти и эксперты говорят давно.

«Как известно, в большинстве стран хорошо знакомые всем у нас в стране трудовые книжки не применяются. По сути, они дублируют информацию, которая есть в трудовом договоре, в служебном контракте и каких-либо иных документах, которые фиксируют факт трудоустройства», — отмечал, в частности, в прошлом году глава правительства Дмитрий Медведев на заседании правительства.

По его словам, ведение электронной трудовой книжки — это не только перевод документа из бумажного в электронный формат.

«Речь идет, что гораздо может быть более важным, о создании базы данных, где будет храниться информация обо всей трудовой деятельности человека», — говорил он.

Благодаря этому, при обращении за государственными услугами не нужно будет предоставлять сведения о трудовой деятельности, о стаже, поскольку все это будет зафиксировано в базе данных.

При этом, как говорил президент России Владимир Путин , полный отказ от бумажных трудовых книжек в стране будет возможен тогда, «когда к этому будут готовы все граждане». По словам президента, большинство россиян привыкли к бумажным трудовым книжкам, несмотря на развитие современных технологий, и «нужно будет помогать людям осваивать эти технологии».

Как отмечал глава Сбербанка Герман Греф , бумажные трудовые книжки не удобны ни гражданам, ни работодателям, ни Пенсионному фонду. На заполнение такой книжки уходят «сотни тысяч экочасов», подчеркивал банкир.

«Это неудобно работодателям, мы несем гигантские расходы. Это неудобно и людям, которые должны носиться с этой самой трудовой книжкой, не дай бог ее потеряли. Это неудобно Пенсионному фонду, который это все вручную должен заносить и рассчитывать», — отмечал Герман Греф.

В принципе после перехода на электронную трудовую книжку россиянам станет легче доказывать свой стаж, отмечает аналитик «Финам» Алексей Коренев

«Сейчас у россиян иногда возникают проблемы с доказыванием стажа, необходимого для начисления пенсии, в той или иной компании. Хорошо, если это госучреждение и восстановить информацию относительно легко. Однако если человек часто менял работу и компании уже прекратили свою деятельность, то доказать стаж бывает очень тяжело. Если эта информация будет оцифрована, то она уже не потеряется», — говорит аналитик.

При этом, как показывает опыт введения электронных полисов ОСАГО и электронных ПТС на автомобиль, не происходит запрета на использование бумажной версии. Если делать резкий переход, то вряд ли пожилые россияне будут к этому готовы, добавляет он. Так что, скорее всего, будут параллельно существовать бумажные и электронные трудовые книжки.