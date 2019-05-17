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Мутко ожидает снижения ставок по ипотеке в ближайшее время 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер Виталий Мутко ожидает появления в скором времени в России тенденции на снижение ставок по ипотеке. Такой прогноз он высказал в ходе совещания по реализации проекта "Жилье и городская среда" в Нижнем Новгороде.
"Мы мониторим ситуацию и исходим из того, что в ближайшее время развернем тренд в сторону снижения ставки по ипотеке. Сейчас средняя ставка по стране составляет более 10%", — отметил Виталий Мутко.
Также, по словам вице-премьера, необходимо дальше проводить работу по обеспечению жильем по льготным категориям граждан, например, многодетным семьям. "Очень важно подстраховать строительство социального жилья, жилья для детей-сирот. Это наши обязательства, которые мы должны решать", — добавил вице-премьер.
Снижение средней ставки по ипотеке до 7,9% годовых к 2024 году является одной из целей нацпроекта "Жилье и городская среда".
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Личный счет , Недвижимость , Виталий Мутко
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