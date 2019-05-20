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Греф обозначил срок снижения ставок по ипотеке 

Lenta.ru + ещё 10 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Ставки по ипотеке в России могут снизиться до восьми процентов годовых уже в конце 2019-го — начале 2020 года. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».
«Это (сокращение ставки — прим. «Ленты.ру») может быть и следующий год, может быть, к концу года. Потому что пик инфляции, как мне кажется, уже прошел, и не только мне кажется, Центральный банк об этом заявил», — отметил Греф, отвечая на вопрос о перспективной динамике ставок по жилищным кредитам.
«В следующем году, ну, если не в следующем году, то в 2021 году, мне кажется, что вполне реально увидеть ставки и восемь процентов, а может быть, даже и ниже», — добавил глава Сбербанка.
Ранее в мае скорое снижение ставок по кредитам на покупку жилья спрогнозировал вице-премьер Виталий Мутко.
К весне 2019-го средневзвешенная ставка по ипотеке в России поднялась до 10,15 процента, это максимальный уровень с августа 2017-го. Президент Владимир Путин в конце февраля текущего года поручил правительству и Центробанку принять меры для сокращения средней ставки по ипотечным кредитам до 8 процентов годовых и ниже. Отчитаться о действиях, предпринятых для удешевления ипотеки, исполнители должны до 15 января 2020 года.
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Комментарии1
Личный счет , Недвижимость , Герман Греф , Виталий Мутко , Владимир Путин , Сбербанк России , Центральный банк России , Lenta.ru
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