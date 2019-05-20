Греф обозначил срок снижения ставок по ипотеке

Ставки по ипотеке в России могут снизиться до восьми процентов годовых уже в конце 2019-го — начале 2020 года. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

«Это (сокращение ставки — прим. «Ленты.ру») может быть и следующий год, может быть, к концу года. Потому что пик инфляции, как мне кажется, уже прошел, и не только мне кажется, Центральный банк об этом заявил», — отметил Греф, отвечая на вопрос о перспективной динамике ставок по жилищным кредитам.

«В следующем году, ну, если не в следующем году, то в 2021 году, мне кажется, что вполне реально увидеть ставки и восемь процентов, а может быть, даже и ниже», — добавил глава Сбербанка.

Ранее в мае скорое снижение ставок по кредитам на покупку жилья спрогнозировал вице-премьер Виталий Мутко