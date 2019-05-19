«КП» решила выяснить, чем чреваты для россиян слова зампредседателя Банка России Владимира Чистюхина о том, что на пенсионные фонды наложено слишком много ограничений. По мнению чиновника, это приводит к тому, что они не могут с прибылью инвестировать средства, это оборачивается убытками, которые перекладывают на пенсионеров.
В Пенсионном фонде России не стали комментировать эти заявления. Здесь лишь отметили, что все обязательства перед ветеранами будут обязательно выполнены.
В негосударственных пенсионных фондах (НПФ) на этот счет придерживаются разных мнений.
В одном из НПФ заявили, что ЦБ, очевидно, планирует снять часть ограничений на инвестирование пенсионных средств в коммерческие проекты. В другом НПФ высказали предположение, что в силу разных причин фонды получили отрицательную доходность, и пенсионеры от этого будут в проигрыше.
«Государство очень осторожно относится к пенсионным накоплениям, поэтому накладывает ограничения на вложения этих средств в ценные бумаги, если они чреваты рисками. Прибыль, конечно, необходима, чтобы покрывать инфляцию, но главное — сохранить эти деньги», — сказал источник издания.
По мнению научного руководителя Высшей школы экономики, бывшего министра экономики Евгения Ясина, государство всегда найдет деньги на пенсии.
«В крайнем случае допечатать немножечко можно», — сказал он.
По его мнению, скорее всего, стоит ожидать, что ограничения по обороту пенсионных средств, если их считают избыточными, уберут.
«Конечно, пенсионные деньги должны не лежать пустым грузом, а работать по-рыночному: вкладываться в кредиты и создание новых предприятий», — считает Ясин, отмечая, что эти средства необходимо использовать.