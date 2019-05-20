Украсть за 90 секунд: клиентов Сбербанка атакуют мошенники

Данный способ подразумевает использование информационно-платежных терминалов Сбербанка. Мошенник не вводит карту, но начинает операцию, например, зачисление денег на собственный номер телефона.

После этого преступник не завершает зачисление, а отходит от ИПТ. Если в течение 90 секунд — столько времени терминалы Сбербанка дают на завершение операции — к ИПТ подходит другой клиент и вставляет свою карту, то операция, начатая мошенником, будет выполнена за его счет.

Собеседник, близкий к правоохранительным органам, рассказал «Коммерсанту», что впервые о подобном способе мошенничества стало известно примерно полгода назад, а за две последние недели число жертв резко выросло.

По словам опрошенных изданием экспертов, Сбербанку следует втрое (до 30 секунд) уменьшить тайм-аут — время, которое терминалы дают на завершение операции, — а также перенастроить ИПТ таким образом, что выбирать способ оплаты и указывать реквизиты пользователь будет в начале взаимодействия с терминалом.