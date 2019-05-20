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Украсть за 90 секунд: клиентов Сбербанка атакуют мошенники 

Рамблер + ещё 33 2 часа назад
Участились случаи обмана клиентов Сбербанка способом, который не требует ни знаний, ни вредоносных программ, рассказал «Коммерсанту» близкий к правоохранительным органам собеседник.
Данный способ подразумевает использование информационно-платежных терминалов Сбербанка. Мошенник не вводит карту, но начинает операцию, например, зачисление денег на собственный номер телефона.
После этого преступник не завершает зачисление, а отходит от ИПТ. Если в течение 90 секунд — столько времени терминалы Сбербанка дают на завершение операции — к ИПТ подходит другой клиент и вставляет свою карту, то операция, начатая мошенником, будет выполнена за его счет.
Собеседник, близкий к правоохранительным органам, рассказал «Коммерсанту», что впервые о подобном способе мошенничества стало известно примерно полгода назад, а за две последние недели число жертв резко выросло.
По словам опрошенных изданием экспертов, Сбербанку следует втрое (до 30 секунд) уменьшить тайм-аут — время, которое терминалы дают на завершение операции, — а также перенастроить ИПТ таким образом, что выбирать способ оплаты и указывать реквизиты пользователь будет в начале взаимодействия с терминалом.
Комментарии
Личный счет , Видео , Сбербанк России , МВД
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