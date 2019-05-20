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В мобильном приложении Альфа-Банка произошёл сбой 

News.ru + ещё 12 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В мобильном приложении Альфа-Банка произошёл сбой. Части клиентов организации недоступен ряд сервисов банка.
«Не проходят операции по картам, недоступен вход в Альфа-Мобайл», — сообщается при входе в мобильное приложение кредитной организации.
В банке подтверждают технический сбой. Специалисты работают над решением проблемы, в ближайшее время работоспособность сервисов будет восстановлена, отмечает Альфа-Банк.
Источник, близкий к кредитной организации, отмечает, что сбой произошёл на серверной стороне банка.
По данным сайта Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, затруднения в мобильном приложении банка возникли около 9:00 мск.
Юридические процедуры по присоединению Балтийского Банка завершены. Об этом сообщала пресс-служба Альфа-Банка, писал News.ru.
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