В мобильном приложении Альфа-Банка произошёл сбой

В мобильном приложении Альфа-Банка произошёл сбой. Части клиентов организации недоступен ряд сервисов банка.

«Не проходят операции по картам, недоступен вход в Альфа-Мобайл», — сообщается при входе в мобильное приложение кредитной организации.

В банке подтверждают технический сбой. Специалисты работают над решением проблемы, в ближайшее время работоспособность сервисов будет восстановлена, отмечает Альфа-Банк.

Источник, близкий к кредитной организации, отмечает, что сбой произошёл на серверной стороне банка.

По данным сайта Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, затруднения в мобильном приложении банка возникли около 9:00 мск.