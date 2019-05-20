Счетная палата усомнилась в росте доходов россиян

Счетная палата сочла маловероятным рост реальных доходов населения по итогам 2019 года после падения в первом квартале, сообщает ТАСС со ссылкой на аналитическую записку ведомства о ходе исполнения федерального бюджета за январь-март текущего года.

Как отмечается в документе, в первом квартале 2019-го цены на нефть марки Urals и курс рубля продемонстрировали положительную динамику. Наряду с этим инфляция в марте поднялась до 5,3 процента в годовом выражении.

Также промышленное производство поднялось на 2,1 процентного пункта, а оборот розницы — на 1,8 процентного пункта. Несмотря на это, реальные располагаемые денежные доходы населения сократились на 2,3 процентного пункта. Чтобы выйти в положительную область по итогам 2019 года реальные располагаемые денежные доходы населения во втором полугодии должны существенно вырасти, что, по оценке Счетной палаты, представляется маловероятным.

Минэкономразвития в свою очередь ожидает роста реальных располагаемых доходов населения на 1 процентный пункт в 2019 году. В дальнейшем рост сохранится и достигнет 1,8 процента в период 2019-2022 год.

Также Счетная палата не ожидает снижения уровня бедности в текущем году. По оценкам ведомства, доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 2018 году снизилась на 0,3 процентных пункта относительно предыдущего года и достигла 12,9 процента (18,9 миллиона человек).

Отмечается, что снижение бедности в 2018 году произошло на фоне существенного роста минимального размера оплаты труда и роста зарплат в социальной сфере и науке. Учитывая, что при таких мерах поддержки удалось добиться снижения только в 0,3 процентного пункта, сокращение в 2019 году на 2,4 процентного пункта «представляется маловероятным».