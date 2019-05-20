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Счетная палата усомнилась в росте доходов россиян 

Lenta.ru + ещё 2 42 минуты назад
Фото: ТАСС
Счетная палата сочла маловероятным рост реальных доходов населения по итогам 2019 года после падения в первом квартале, сообщает ТАСС со ссылкой на аналитическую записку ведомства о ходе исполнения федерального бюджета за январь-март текущего года.
Как отмечается в документе, в первом квартале 2019-го цены на нефть марки Urals и курс рубля продемонстрировали положительную динамику. Наряду с этим инфляция в марте поднялась до 5,3 процента в годовом выражении.
Также промышленное производство поднялось на 2,1 процентного пункта, а оборот розницы — на 1,8 процентного пункта. Несмотря на это, реальные располагаемые денежные доходы населения сократились на 2,3 процентного пункта. Чтобы выйти в положительную область по итогам 2019 года реальные располагаемые денежные доходы населения во втором полугодии должны существенно вырасти, что, по оценке Счетной палаты, представляется маловероятным.
Минэкономразвития в свою очередь ожидает роста реальных располагаемых доходов населения на 1 процентный пункт в 2019 году. В дальнейшем рост сохранится и достигнет 1,8 процента в период 2019-2022 год.
Также Счетная палата не ожидает снижения уровня бедности в текущем году. По оценкам ведомства, доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 2018 году снизилась на 0,3 процентных пункта относительно предыдущего года и достигла 12,9 процента (18,9 миллиона человек).
Отмечается, что снижение бедности в 2018 году произошло на фоне существенного роста минимального размера оплаты труда и роста зарплат в социальной сфере и науке. Учитывая, что при таких мерах поддержки удалось добиться снижения только в 0,3 процентного пункта, сокращение в 2019 году на 2,4 процентного пункта «представляется маловероятным».
В апреле сообщалось, что Росстат приступил к внедрению в России нового международного метода измерения уровня бедности. Хотят перейти на методику расчета немонетарной бедности. Новая методика включает в себя индекс материальных деприваций (лишений), который учитывает долю домохозяйств, в которых нет денег на питание мясом, курицей, рыбой; поддержание жилища в тепле, стиральную машину и так далее.
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Личный счет , Росстат , Счетная палата , Минэкономразвития , ИТАР-ТАСС
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