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Город с самой высокой зарплатой в мире назвал Bloomberg 

Газета.Ru + ещё 5 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Американский город Сан-Франциско занял первую строчку городов среди с самым высоким уровнем зарплат в мире, сместив швейцарский Цюрих на второе место. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на ежегодный рейтинг, подготовленный Deutsche Bank.
Согласно исследованию, средняя заработная плата в Сан-Франциско с учетом налогов составляет порядка $6,5 тыс., в Цюрихе — почти $5,9 тыс., в Нью-Йорке, занявшем 3-ю строчку рейтинга, — $4,6 тыс. Также в список городов с самыми высокими зарплатами вошли Бостон, Чикаго, Сидней, Осло, Копенгаген, Мельбурн и Лондон.
Российские города в рейтинг не попали.
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