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ФАС поддержала продажу крепкого алкоголя с 21 года 

Вечерняя Москва + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Федеральная антимонопольная служба готова поддержать введение запрета на продажу крепких алкогольных напитков лицам до 21 года и не видит в этом никаких рисков.
— Поскольку ФАС — это служба, которая стоит на защите конкуренции, конкуренция не пострадает, — заявил начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин в понедельник, 20 мая.
Он добавил, что эта мера должна приниматься на государственном уровне после широкого обсуждения, пишет «Российская газета».
Напомним, Минздрав подготовил законопроект, согласно которому возраст продажи алкоголя будет увеличен с 18 лет до 21 года.
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Личный счет , Владимир Мишеловин , Минздрав РФ , ФАС , "Российская газета"
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