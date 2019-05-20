ФАС поддержала продажу крепкого алкоголя с 21 года

Федеральная антимонопольная служба готова поддержать введение запрета на продажу крепких алкогольных напитков лицам до 21 года и не видит в этом никаких рисков.

— Поскольку ФАС — это служба, которая стоит на защите конкуренции, конкуренция не пострадает, — заявил начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин в понедельник, 20 мая.

Он добавил, что эта мера должна приниматься на государственном уровне после широкого обсуждения, пишет «Российская газета».