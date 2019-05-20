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Средняя зарплата в Москве существенно выросла 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 11 1 час назад
Фото: ТАСС
За первый квартал текущего года средняя зарплата в Москве до вычета налогов выросла на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и составила 86 тыс. 830 рублей.
«В марте 2018 года она составляла 79 тыс. 271 рубль, а в марте 2019 года — 86 тыс. 830 рублей», — рассказал руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Денис Тихонов.
По его словам, рост заработной платы сказался на поступлениях в бюджет города доходов физических лиц (НДФЛ): согласно итогам первого квартала, поступления увеличились почти на 10%. Тихонов добавил, что на НДФЛ приходится 38,2% налоговых доходов в московском бюджете, пишет РИА «Новости».
По итогам первого квартала поступление НДФЛ в бюджет столицы составило 195,2 млрд рублей.
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