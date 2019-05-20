Россиян предупредили о росте цен на детское питание

Производители детского питания, безалкогольных напитков и соков обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой исключить их товары из списка подлежащих маркировке. В противном случае, цены на эту продукцию взлетят. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на письмо, которое премьер-министру направил исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев . Участники этой организации представляют 85 процентов российского рынка детского питания.

Аналогичное письмо главе правительства направил глава Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод и Российского союза производителей соков Максим Новиков . В эти организации в общей сложности входят компании, на долю которых приходится 70 процентов выпускаемых в России безалкогольных напитков, минеральной воды, соков и нектаров.

По словам Поповичева, неясно, почему ставится вопрос о маркировке детского питания. Он отметил, что это одна из наиболее защищенных групп товаров из-за правил госрегистрации производителей. Кроме того, реализация товара находится под контролем госорганов, и случаев контрафакта не выявлялось. Как отмечается в письме Поповичева, введение маркировки для детского питания повлияет на его доступность для потребителей. По оценке ассоциации, в результате расходы для потребителей на ребенка от 0 до 1,5 года увеличатся примерно на 500 рублей в месяц.

Новиков в свою очередь заявил, что введение маркировки в индустрии безалкогольных напитков и соков не будет оправданным с точки зрения экономики, а приведет только к дополнительным издержкам для участников рынка. Два союза подсчитали, что затраты на введение маркировки составят для производителей 30-40 миллиардов рублей; сопоставимые расходы будут на обеспечение прослеживаемости в торговых точках. Он добавил, что введение маркировки будет означать значительные затраты как для крупных компаний, так и для небольших производителей. Для мелких игроков, которых в индустрии 90 процентов, нововведение даже может обернуться банкротством. Новиков добавил, что на рынке соков и безалкогольных напитков контрафакта почти нет.