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Россиян предупредили о росте цен на детское питание 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: ТАСС
Производители детского питания, безалкогольных напитков и соков обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой исключить их товары из списка подлежащих маркировке. В противном случае, цены на эту продукцию взлетят. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на письмо, которое премьер-министру направил исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев. Участники этой организации представляют 85 процентов российского рынка детского питания.
Аналогичное письмо главе правительства направил глава Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод и Российского союза производителей соков Максим Новиков. В эти организации в общей сложности входят компании, на долю которых приходится 70 процентов выпускаемых в России безалкогольных напитков, минеральной воды, соков и нектаров.
По словам Поповичева, неясно, почему ставится вопрос о маркировке детского питания. Он отметил, что это одна из наиболее защищенных групп товаров из-за правил госрегистрации производителей. Кроме того, реализация товара находится под контролем госорганов, и случаев контрафакта не выявлялось. Как отмечается в письме Поповичева, введение маркировки для детского питания повлияет на его доступность для потребителей. По оценке ассоциации, в результате расходы для потребителей на ребенка от 0 до 1,5 года увеличатся примерно на 500 рублей в месяц.
Новиков в свою очередь заявил, что введение маркировки в индустрии безалкогольных напитков и соков не будет оправданным с точки зрения экономики, а приведет только к дополнительным издержкам для участников рынка. Два союза подсчитали, что затраты на введение маркировки составят для производителей 30-40 миллиардов рублей; сопоставимые расходы будут на обеспечение прослеживаемости в торговых точках. Он добавил, что введение маркировки будет означать значительные затраты как для крупных компаний, так и для небольших производителей. Для мелких игроков, которых в индустрии 90 процентов, нововведение даже может обернуться банкротством. Новиков добавил, что на рынке соков и безалкогольных напитков контрафакта почти нет.
О том, что власти России хотят включить в список товаров, подлежащих маркировке, детское питание и безалкогольные напитки, стало известно 13 мая. Как писала принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости», также в этот список могут попасть готовые продукты из мяса и рыбы, бакалею, бытовую химию, косметику и растительные масла. О введении маркировки для минеральной воды просил «Холдинг Аква» — компания контролирует добычу и розлив «Ессентуков».
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Комментарии1
Личный счет , Дмитрий Медведев , Григорий Березкин , Алексей Поповичев , Максим Новиков , Демьян Кудрявцев , Ведомости , РБК
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