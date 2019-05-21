Во время «ипотечных каникул» не нужно будет платить НДФЛ

Граждане, получившие право на «ипотечные каникулы», не будут платить НДФЛ по ипотечным платежам. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 21 мая.

Инициатива обусловлена разработкой законопроекта об ипотечных каникулах, который предоставляет гражданам возможность «заморозить» на полгода выплату ипотечного кредита. После принятия этого документа заёмщик, попавший в сложную жизненную ситуацию, сможет обратиться к кредитору с требованием об установлении «льготного периода» сроком до 6 месяцев, в рамках которого может быть приостановлено выполнение обязательств по кредиту, либо уменьшен размер периодических платежей.

Однако в ходе дополнительной экспертизы законопроекта после его принятия в первом чтении было установлено, что предоставление заемщику «ипотечных каникул» повлечет за собой налоговые последствия, связанные с бесплатным пользованием денежными средствами. Согласно Налоговому Кодексу, граждане, получившие право на «ипотечные каникулы», должны будут платить НДФЛ. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что это не соответствует концепции Поручения Президента РФ о предоставлении россиянам возможность рассрочки или «заморозки» ипотечных платежей.

В связи с этим предлагается освободить граждан, которые воспользовались правом на «ипотечные каникулы», от уплаты налога на доходы физических лиц.