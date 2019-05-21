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Эксперты выяснили, где в России продаются самые дешевые велосипеды 

РИА Новости + ещё 4 3 часа назад
Фото: РИА Новости / Сергей Мамонтов
Велосипед в России за год стал на 3,3% доступнее, сейчас его средняя стоимость составляет 12,15 тысячи рублей, выяснили эксперты сервиса объявлений Avito в преддверии Всемирного дня велосипеда, отмечаемого 3 июня.
В апреле 2019 года "велосипед" стал самым популярным поисковым запросом на сайте, опередив "квартиру", которая была наиболее частым запросом за весь 2018 год. По сравнению с прошлым маем, объем предложений о продаже этого экологически чистого транспорта увеличился почти в полтора раза, а спрос вырос на треть.
Самый дешевые велосипед россияне могут приобрести в Тольятти и Омске. Это единственные города, где ценники находятся ниже отметки в 9 тысяч рублей. Дороже всего велосипед стоит в Москве — 21,27 тысячи рублей. За год велосипеды в столице подорожали на 5,2%.
В Санкт-Петербурге двухколесное транспортное средство подешевело на почти на 3%, до 15,28 тысячи рублей, в Екатеринбурге — почти на 2%, до 12,4 тысячи рублей, в Ростове-на Дону — на 3,3%, до 12,36 тысячи. Наиболее заметно стоимость велосипедов снизилась в Воронеже — на 11,3%, до 10,25 тысячи рублей.
Средняя стоимость детского велосипеда по России составляет 3,6 тысячи рублей, BMX — 11,9 тысячи рублей, горного — 17,1 тысячи рублей, дорожного — 17,97 тысячи рублей.
Сейчас чаще всего пользователи Avito стремятся продать детские велосипеды (38,7% от всех предложений), а купить — горные (41,8% от всего спроса). "Этот тип велосипеда лидировал по спросу и в прошлом году, однако его доля была ниже: 31,2%. Меньше всего предложений о продаже велосипедов BMX (3,7%)", — рассказали о структуре рынка в пресс-службе сервиса.
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