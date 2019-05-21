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«Вполне объективно»: почему россиянам стали чаще отказывать в пенсиях 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
По итогам 2018 года Пенсионный фонд России (ПФР) вынес 170,5 тысячи решений об отказе в назначении пенсий по сравнению с 125,4 тысячи отказов в 2017-м. Об этом сообщает News.ru.
По данным издания, на отказы пришлось 6,5 процента от общего числа решений, вынесенных ПФР в 2018 году. Основной причиной отказов в фонде назвали отсутствие оснований для досрочного назначения страховой пенсии.
В прошлом году в досрочных страховых пенсиях отказали 103 тысячам россиянам (60,4 процента от всех отказов или 4,1 процента от всех вынесенных решений). В 2017 году отказ в назначении досрочных страховых пенсий получили 84,2 тысячи человек.
Право на досрочную пенсию имеют россияне, работавшие на Крайнем Севере, медики, педагоги, многодетные матери, работники искусства и культуры, граждане, которым досрочные выплаты положены по состоянию здоровья, люди, пострадавшие от техногенных или радиационных катастроф, а также работавшие на вредных производствах.
Отказ в назначении пенсий можно получить из-за несоответствия возраста, трудового стажа или иных показателей необходимым требованиям.
Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский заявил News.ru, что чаще всего россияне получают отказы по «объективным причинам»: они приступают к оформлению пенсии, не ознакомившись с изменениями законодательства. По его мнению, отказы участились, так как люди рассчитывают на старые законы, по которым для начисления трудовой пенсии достаточно было иметь стаж в пять лет. Однако в 2017 году минимальный стаж уже составлял восемь лет, а в 2019-м — девять лет.
Доктор экономических наук Александр Золотов связал увеличение количества отказов с введением процедуры специальной оценки условий труда (СОУТ). По его словам, из-за этого многие специалисты превратились из работающих на вредном производстве в обычных граждан и лишились льгот, в том числе и права на досрочную пенсию.
Комментарии67
Личный счет , Александр Золотов , Валерий Рязанский , Пенсионный фонд РФ
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