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Плату за входящие звонки в роуминге в Крыму начали отменять 

BFM.RU + ещё 8 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Об изменениях тарифов на услуги в роуминге в Крыму объявили Tele2 и «Билайн». С 1 июня вступят в силу поправки, по которым входящие звонки должны стать бесплатными в сетях любых операторов на территории всей страны
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») с 29 мая отменит плату за входящие вызовы в поездках по России в сетях других операторов, подобные звонки станут бесплатными для абонентов. Об этом РБК рассказала пресс-секретарь «ВымпелКома» Анна Айбашева. Речь идет о так называемом национальном роуминге: когда абонент попадает в регион или район, где у его сотового оператора нет сети связи, он может обслуживаться в сетях других компаний. Например, у «ВымпелКома» нет сетей в Крыму, Севастополе, некоторых удаленных районах Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Республики Бурятия, Забайкальского края. Стоимость других услуг останется прежней: минута исходящего звонка, СМС и первые 3 Мб интернет-трафика при поездках в указанные места обойдутся абонентам «ВымпелКома» в 2,03 рубля.
При этом «Т2 РТК Холдинг» (Tele2) объявил, что с 31 мая отменит плату за входящие звонки для клиентов, приезжающих в Крым и Севастополь. Остальные параметры оказания услуг при нахождении пользователей на полуострове не изменятся: минута исходящего вызова на любые номера в России, 1 Мб интернет-трафика и СМС обойдутся в 3 рубля.
С 1 июня в России начнут действовать поправки в закон «О связи», по которым операторы могут брать плату с абонентов за входящие звонки, только если те находятся за пределами страны. Это следует из поправок в закон «О связи», принятых в конце 2018 года. До сих пор оператор имел право устанавливать в договоре об оказании услуг другие условия.
Представитель МТС сообщил, что с 1 июня компания обнулит стоимость входящих звонков в поездках по России при регистрации в сетях операторов-партнеров. Стоимость других услуг и направлений связи без подключенных опций остается прежней. По словам представителя «МегаФона», компания «готова к отмене национального роуминга в Крыму и с 1 июня все входящие звонки будут бесплатными». Все остальные услуги будут тарифицироваться в соответствии с выбранным тарифом и подключенными опциями, отметил он. Одновременно «МегаФон» введет домашние тарифы на мобильный интернет для абонентов, путешествующих в Норильск, Таймырский муниципальный район и Чукотский автономный округ.
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Комментарии
Личный счет , Анна Айбашева , Мегафон , Tele2 , МТС , РБК
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