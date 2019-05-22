Входящие — бесплатно: когда в Крыму отменят роуминг

Российские операторы мобильной связи к началу июня отменят плату за входящие звонки в национальном роуминге в Крыму. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») начнет делать входящие вызовы в поездках по России в сетях других операторов бесплатными с 29 мая.

В рамках национального роуминга, когда абонент попадает в регион, где у его оператора нет сети связи, он может обслуживаться в сетях других компаний и платить больше. У «ВымпелКома» нет сетей в Крыму, некоторых районах Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Бурятии и Забайкалья. Теперь входящие звонки в роуминге в этих регионах станут бесплатными, а цены на другие услуги не изменятся: минута исходящего звонка, СМС и первые три мегабайта интернета обойдутся абонентам в 2,03 рубля.

«Т2 РТК Холдинг» ( Tele2 ) с 31 мая также отменит плату за входящие звонки для своих абонентов, приезжающих в Крым. Стоимость минуты исходящего вызова на любые номера в России, одного мегабайта интернета и СМС останется прежней — три рубля.

МТС сообщили, что стоимость входящих в поездках по России обнулится с 1 июня при регистрации абонентов в сетях операторов-партнеров. Стоимость других услуг останется прежней. В «МегаФоне» также подтвердили, что компания готова к отмене национального роуминга в Крыму.

Крупные российские операторы не работают в Крыму из-за риска попасть под западные санкции. Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Вадим Первых сообщил ТАСС, что работающие в Крыму компании «К-Телеком» (бренд Win-mobile), «КТК-Телеком» («Волна мобайл»), «Крымтелеком» и «Севтелеком» тоже готовы к отмене национального роуминга с 1 июня.

В прошлом году в России приняли закон об отмене внутрисетевого роуминга. В документе говорится, что если в поездках по стране абонент остается в сети одного и того же оператора, для него будут действовать тарифы его домашнего региона, без наценок.

В рамках того же закона с 1 июня 2019 года операторам разрешено брать плату с клиентов за входящие звонки, только если они совершаются за пределами страны.