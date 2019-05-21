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У российских полицейских упал уровень жизни 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: ТАСС
Уровень жизни сотрудников МВД России упал из-за инфляции и отсутствия индексации зарплат с 2012 по 2017 годы. Об этом во вторник, 21 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова замглавы министерства Аркадия Гостева.
По его словам, денежное содержание сотрудников было увеличено с 1 января 2018 года на четыре процента. Следующая индексация на 4,3 процента запланирована на 1 октября 2019 года.
Гостев также отметил, что МВД сталкивается с хроническим недофинансированием в рамках профильной государственной программы по борьбе с преступностью, которая действует с 2013 года. На нее приходится около 70 процентов всех средств, выделенных ведомству из федерального бюджета.
16 мая сообщалось, что Минфин опубликовал поправки в федеральный бюджет на 2019 год, в которых предусмотрено увеличение доходов и расходов. В частности, на 12,5 миллиарда должны повыситься траты на безопасность и правоохранительную деятельность, при этом шесть миллиардов из них пойдет на финансирование МВД.
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Комментарии10
Личный счет , МВД , Минфин , РИА Новости
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