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Доходность пенсионных накоплений «молчунов» упала I квартале 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Доходность инвестированных ВЭБ.РФ пенсионных накоплений снизилась по итогам I квартала 2019 года. Институт развития исполняет функции государственной управляющей компании (ГУК) пенсионными накоплениями Пенсионного фонда России (ПФР) .
Доходность по расширенному портфелю в январе-марте 2019 года составила 7,66% против 7,9% за аналогичный период прошлого года. При этом доходность по портфелю госбумаг составила за отчётный период 11,72% против 11,36% в прошлом году.
Высокая доходность по портфелю госбумаг обусловлена существенной положительной переоценкой ряда долгосрочных облигаций с госгарантией и их высокой купонной доходностью. Более низкая доходность расширенного портфеля обусловлена высокой долей непереоцениваемых инструментов и облигаций с купоном, привязанным к инфляции, обеспечивающих стабильность портфеля в долгосрочном периоде, — следует из материалов ВЭБ.РФ Ключевыми рисками в документе называются усиление санкций и отток средств в НПФ. В то же время доходность обоих портфелей превышает накопленную инфляцию, а также показатель усреднённой доходности НПФ, подчёркивают в организации.
Как ранее писал News.ru, граждане стали гораздо реже подавать заявления о досрочной смене пенсионного фонда, при которой теряется инвестиционный доход. Об этом сообщала пресс-служба Пенсионного фонда России.
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Личный счет , Пенсионный фонд РФ
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