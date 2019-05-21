Доходность пенсионных накоплений «молчунов» упала I квартале

Доходность инвестированных ВЭБ.РФ пенсионных накоплений снизилась по итогам I квартала 2019 года. Институт развития исполняет функции государственной управляющей компании (ГУК) пенсионными накоплениями Пенсионного фонда России (ПФР)

Доходность по расширенному портфелю в январе-марте 2019 года составила 7,66% против 7,9% за аналогичный период прошлого года. При этом доходность по портфелю госбумаг составила за отчётный период 11,72% против 11,36% в прошлом году.

Высокая доходность по портфелю госбумаг обусловлена существенной положительной переоценкой ряда долгосрочных облигаций с госгарантией и их высокой купонной доходностью. Более низкая доходность расширенного портфеля обусловлена высокой долей непереоцениваемых инструментов и облигаций с купоном, привязанным к инфляции, обеспечивающих стабильность портфеля в долгосрочном периоде, — следует из материалов ВЭБ.РФ Ключевыми рисками в документе называются усиление санкций и отток средств в НПФ. В то же время доходность обоих портфелей превышает накопленную инфляцию, а также показатель усреднённой доходности НПФ, подчёркивают в организации.

Как ранее писал News.ru, граждане стали гораздо реже подавать заявления о досрочной смене пенсионного фонда, при которой теряется инвестиционный доход. Об этом сообщала пресс-служба Пенсионного фонда России.