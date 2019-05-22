Раскрыт новый способ вымогательства в сети

Пользователей сети атаковали мошенники, запугивающие жертв наказанием за содействие террористам от имени представителей правительства. Об этом пишет Gizmodo со ссылкой на предупреждение Министерства внутренней безопасности США

По данным властей, сначала преступники вступают в переписку с ничего не подозревающей жертвой через мессенджер Facebook или другой веб-сервис, зачастую делая это под предлогом романтического интереса к человеку. Затем они жалуются на возникшие у них в жизни трудности и просят перевести им деньги.

Если первый этап схемы проходит успешно, мошенники связываются с юзером уже от имени властей и пытаются убедить его в том, что накануне он совершил преступление, пожертвовав средства террористической организации, например «Исламскому государству» или «Аль-Каиде» (обе группировки запрещены в России).

После этого пользователю предоставляется контакт положенного ему адвоката, который просит за свои услуги гонорар в размере тысячи долларов (около 65 тысяч рублей). При этом для связи с жертвами мошенники используют настоящие правительственные номера.

Министерство внутренней безопасности попросило жителей страны быть осторожными.

«Сотрудники правительства никогда не потребуют с вас штрафов по телефону. Если вы хотите проверить личность того, кто представился вам по телефону чиновником, перезвоните в соответствующее ведомство сами», — говорится в заявлении.

В марте стало известно о том, что мошенники под видом министра иностранных дел Франции выманили у бизнесмена восемь миллионов евро (около 576 миллионов рублей). Деньги требовались якобы на выкуп заложников, находившихся в руках исламистов в Мали и Сирии.