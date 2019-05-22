Авиаперелеты станут недоступны большинству россиян

Владимир Объедков. У российских авиакомпаний больше нет возможностей удерживать цены на билеты, заявил гендиректор S7 Airlines

Безудержный рост цен на топливо привел к тому, что в прошлом году при рекордном количестве перевезенных пассажиров авиакомпании, тем не менее, закончили год с убытками в 50 млрд рублей.

Не видя способов удержать прибыльность рыночными способами, перевозчики требуют либо государственной поддержки, либо отпуска цен на билеты.

Этот процесс, впрочем, уже идет подспудно: рост цен на билеты в экономклассе за этот год составил 7,5% — это втрое выше, чем за весь 2018 год.

Единственное, что сейчас предлагает государство авиакомпаниям — сократить число своих самолетов.

Пассажирские авиаперевозки вообще — крайне низкомаржинальный бизнес, и многие авиакомпании работают с прибыльностью, колеблющейся вокруг нуля в ту или иную сторону, объясняет заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Борис Шокуров.

Внутренние воздушные перевозки у нас — почти сплошь планово убыточные, их операционные доходы суммарно не покрывают расходов. Авиакомпании выходят в плюс исключительно за счет международных направлений, где иная схема заполняемости объемов, иная система налогообложения и другие более благоприятные для перевозчиков факторы, — сказал он «Ридусу».

Поэтому даже повышение топливного сбора, о котором АЭВТ просила еще в июне пошлого года, кардинально ситуацию никоим образом не изменит.

Речь вообще не идет о повышении прибыльности. Это вопрос минимизации убытков. Ведь одна из проблем конкретно российской гражданской авиации заключается в резко выраженной сезонности перевозок: первый и четвертый кварталы самые убыточные и только частично второй и третий приносят прибыль, — говорит Шокуров.

Авиакомпании вынуждены искать баланс между заполняемостью самолетов и операционными расходами, маневрируя тарифной политикой, в том числе топливными сборами. Эта часть стоимости авиабилета — переменная, и у разных авиакомпаний она может в разные месяцы меняться в ту или иную сторону (в этом и состоит динамическая система ценообразования, позволяющая перевозчикам максимально чутко реагировать на колебания спроса). Она зависит от продолжительности полета, от аэропортовых сборов и множества иных составляющих, которые сами по себе не есть величины постоянные.

Почему авиакомпании так любят международные маршруты? Потому что там у них есть гарантированная загрузка: ведь основную массу мест заранее выкупают туроператоры и перевозчик может прогнозировать свои финансовые результаты на несколько месяцев вперед. На внутренних же рейсах пассажиропоток более капризен, даже по дням недели он разный, — и авиакомпании вынуждены или гонять воздушные суда с недогрузом, или объединять рейсы, чтобы перевозить по воздуху как можно меньше воздуха, — объясняет эксперт.

Дмитрий Горин. Опасаться, что цены на авиаперевозки вырастут некотнролируемо, вряд ли надо, хотя сомнений в том, что они вырастут, тоже нет, говорит глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России

Цены на авиабилеты четко привязаны к затратам авиакомпаний на авиационное топливо, лизинг самолетов, и другие. Сейчас авиакомпании летают в убыток себе, — сказал он «Ридусу».

С другой стороны, на внутренних направлениях авиакомпании (и стабильные цены на билеты) поддерживают государственное субсидирование, введение безбагажных и невозвратных тарифов и другие ухищрения.