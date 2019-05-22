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ЦБ РФ получил от покупателей криптовалюты жалобы на ее низкую стоимость 

Прайм + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Банк России получил от покупателей криптовалюты жалобы на ее низкую стоимость, рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.
По его словам, покупатели криптовалюты жалуются, что приобретали ее в расчете на значительный рост стоимости, которого они так и не дождались. Мамута отметил, что имеется в виду конкретная криптовалюта, но не стал уточнять, какая именно.
"К счастью, таких жалоб пока мало, но, я так понимаю, они еще просто не все созрели. Тяга наших инвесторов покупать что-то с потенциальным очень высоким риском есть, но в нашей с вами власти и наш интерес минимизировать количество таких ошибок", — сказал он, выступая на конференции "Российский фондовый рынок 2019".
Правовой статус криптовалют в России пока не определен. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее говорила, что видит в них больше недостатков, чем преимуществ. По ее словам, те, кто совершает операции с криптовалютой, должны понимать, что могут потерять деньги.
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Комментарии
Личный счет , Рынки , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России
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