Деньги утекают: В России предложили ввести прогрессивный подоходный налог

Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков призвал ввести нулевую прогрессивный подоходный налог. Об этом он заявил в ходе съезда организации, в котором принимал участие президент России Владимир Путин

Как пишет «Московский комсомолец», Шмаков перечислил инициативы и пожелания к правительству и Госдуме

В частности, профсоюзы высказались о привязке МРОТ к минимальному потребительскому бюджету вместо прожиточного уровня.

Также Шмаков призвал вернуть независимость Росстата от ведомств, чтобы можно было доверять его цифрам, и попросил ограничить рост тарифов для населения.

Также глава ФНПР призвал ввести нулевую ставку НДФЛ для доходов ниже прожиточного минимума, прогрессивный подоходный налог и увеличение налога на дивиденды от акций.

Шмаков отметил, что несмотря на либеральное законодательство в налоговой сфере, деньги богатых людей продолжают утекать за границу. Президент на это ответил, что капиталы не только утекают, но и «притекают».