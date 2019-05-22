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Деньги утекают: В России предложили ввести прогрессивный подоходный налог 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков призвал ввести нулевую прогрессивный подоходный налог. Об этом он заявил в ходе съезда организации, в котором принимал участие президент России Владимир Путин.
Как пишет «Московский комсомолец», Шмаков перечислил инициативы и пожелания к правительству и Госдуме.
В частности, профсоюзы высказались о привязке МРОТ к минимальному потребительскому бюджету вместо прожиточного уровня.
Также Шмаков призвал вернуть независимость Росстата от ведомств, чтобы можно было доверять его цифрам, и попросил ограничить рост тарифов для населения.
Также глава ФНПР призвал ввести нулевую ставку НДФЛ для доходов ниже прожиточного минимума, прогрессивный подоходный налог и увеличение налога на дивиденды от акций.
Шмаков отметил, что несмотря на либеральное законодательство в налоговой сфере, деньги богатых людей продолжают утекать за границу. Президент на это ответил, что капиталы не только утекают, но и «притекают».
«Доверие к нашей экономике у бизнеса есть, но нет доверия к защите интересов. Поэтому предприниматели все еще предпочитают уходить под другую юрисдикцию. Но мы над этим работаем», — сказал Путин.
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Личный счет , Владимир Путин , Михаил Шмаков , Росстат , Госдума , Московский комсомолец
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