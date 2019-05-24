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Находка для мошенников: россиян предупредили о потерях сбережений из-за СМС 

Рамблер + ещё 10 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Эксперты по информационной безопасности назвали небезопасными требования сотрудников банков сообщать коды из СМС, сообщает «Коммерсант». По мнению специалистов, таким образом у клиентов может сложиться шаблон поведения, которым рано или поздно воспользуются аферисты.
Раскрыт новый способ вымогательства в сети
По данным автора статьи, практика запрашивания кодов из СМС-сообщений сегодня существует во многих российских банках. Чаще всего сотрудники кредитных учреждений используют информацию, приходящую на смартфон клиента, для подтверждения его личности.
«В тексте такого сообщения говорится, что его нужно назвать сотруднику банка», — отмечает пресс-служба Промсвязьбанка.
В Почта-банке секретный код запрашивается только по инициативе клиента. При этом сотрудники банка подчёркивают, что существует несколько видов кодов подтверждения, которые «необходимо различать».
«Код, используемый в качестве простой электронной подписи, приходит клиенту только при его входящем обращении в банк и в непосредственном контакте с сотрудником банка, что делает операцию максимально защищенной», — утверждают сотрудники Почта-банка.
Наконец, в Тинькофф-банке код необходимо сообщать сотруднику учреждения при подключении той или иной услуги. При этом отмечается, что спутать его с цифровой комбинацией, что сообщать нельзя никому, невозможно.
Эксперты по информационной безопасности уверяют — участившиеся требования сотрудников банков сообщать коды потенциально опасны для клиентов, поскольку формируют у последних шаблон, что это норма.
«Серьезные риски из-за этого появились лишь в конце прошлого года, когда мошенники начали звонить с подмененных телефонов банка», — отметил управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.
По сведениям «Коммерсанта», банковские эксперты стремятся выработать новую систему аутентификации, которая позволит отойти от рассылки СМС-кодов, однако сделать это пока не позволяют технологические и экономические ограничения.
Комментарии19
Личный счет , Тинькофф банк , Промсвязьбанк
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