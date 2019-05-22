Экс-художник Гознака объяснил, как обманывают банкоматы

Бывший художник акционерного общества «Гознак» Юрий Ковердяев высказался за запрет полиграфии, напоминающей банкноты Банка России . Он отметил, что в современных реалиях такой билет может изготовить каждый человек.

Эксперт пояснил, что банкоматы принимают купюры «банка приколов», потому что фактура бумаги схожа с настоящими деньгами. Кроме того, банкомат может одинаково реагировать на полное совпадение цветов.

Аппараты, по словам Ковердяева, необходимо точнее калибровать, а также добавлять новые сенсоры, способные уловить дополнительные нюансы. Эксперт также призвал изъять существующие сувенирные купюры из свободного обращения, а создателям таких «денег» предложил придумать свой дизайн или повторять вышедшие из оборота банкноты, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Ранее News.ru писал, что Центробанк вернулся к идее о наказании за имитацию банкнот и монет. Регулятор планирует предложить ввести административную ответственность за незаконное изготовление предметов, которые похожи на билеты Банка России.