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Россияне смирились с высокими зарплатами своих жен и задумались о равноправии 

Lenta.ru 27 минут назад
Фото: Варвара Славущева / «Коммерсантъ»
Россияне высказали одобрение в адрес женщин, зарабатывающих больше своих мужей (70 процентов). К таким выводам пришли исследователи агентства «Михайлов и Партнеры. Аналитика» (результаты есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Согласно опросу, против высокого заработка женщин высказались 32 процента опрошенных мужчин. Но, несмотря на это, 65 процентов россиян все-таки поддержали женщин по части зарплат.
В целом, россияне почти единогласно поддерживают базовые принципы равноправия обществе: право женщин на высшее образование (99 процента), избирательное право (97 процентов), право собственности (94 процента). 73 процента опрошенных высказали мнение о необходимости равноправия полов в отношениях, но 24 процента отметили, что в России все еще сохраняются патриархальные взгляды.
Всероссийский репрезентативный телефонный опрос был проведен в марте 2019 года. Выборка составила 1792 человека.
Ранее были подсчитаны масштабы гендерного неравенства в России. Так, по данным исследования Всемирного банка «Женщины, бизнес и закон — 2019», российские женщины имеют только три четверти тех прав, что есть у мужчин. Аналогичная ситуация складывается, например, в развивающихся странах Латинской Америки и Черной Африки.
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Личный счет , Всемирный Банк , Lenta.ru
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