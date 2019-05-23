«Тарифы ЖКХ могут быть выше в четыре раза»

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«Далеки от реальности»: тарифы ЖКХ предложили повысить в разы 

Рамблер 1 час назад
Будь тарифы ЖКХ в России «справедливы», они были бы выше как минимум в три-четыре раза, заявили «Ленте.ру» эксперты.
Ныне стоимость услуг жилищно-коммунального хозяйства определяется по специальным формулам. На итоговую цифру влияют затраты на топливо, ремонт, эксплуатацию, производство ресурсов и множество других расходов.
Правительство ежегодно устанавливает федеральный максимум возможного повышения цен (в последние годы — на уровне инфляции), однако местным властям позволено увеличивать их сильнее, если это «экономически обосновано».
Между тем, заявил член наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Игорь Шпектор, чаще всего тарифы занижены, причем значительно.
«Уровень тарифов определяется политически и сегодня далек от реальности», — подтвердил зампред комиссии Общественной палаты России по общественному контролю Артем Кирьянов.
По его словам, будь тарифы справедливыми, то есть не будь в России «опоры на социальную политику в ЖКХ», то они были бы выше по меньшей мере в три-четыре раза.
«Справедливость» подобных цен Кирьянов объяснил тем, что тех денег, которые отрасль зарабатывает сейчас, ей «ничтожно мало»: можно лишь поддерживать и обслуживать, но не модернизировать сферу.
Игорь Шпектор призвал поднять тарифы на справедливый уровень, а «что делать гражданам», назвал «отдельным вопросом».
«Буквально недавно говорил зампреду правительства Виталию Мутко — нужно решать социальные вопросы», — рассказал он.
Комментарии238
Личный счет , Видео , Виталий Мутко , Общественная палата России , Lenta.ru
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