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Россиян предупредили о новом росте цен 

Рамблер + ещё 10 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Рост цен ускорится, если эквайринг не подешевеет, написали Ассоциации банков России Ассоциация компаний интернет-торговли и Ассоциация компаний розничной торговли. Об этом сообщают «Известия».
В письмах АКИТ и АКОРТ сказано, что c 2014 года объем расходов на эквайринг в общем объеме расходов торговых сетей, продающих продукты питания, вырос в полтора раза — до 4,5% в 2019-м, — и это много, так как 80% издержек ритейлеров — это оплата поставок.
Также торговые ассоциации обратили внимание банкиров на то, что тарифы на инкассацию наличных в разы меньше ставок эквайринга — 0,18-0,22% против 1,2-1,5%.
Все это, пишут АКОРТ и АКИТ, привело к тому, что ритейлеры недополучили 7,4% прибыли в 2018-м. В 2019-м они могут недополучить уже 10%. Это, предупреждают в ассоциациях, ускорит рост цен, сдерживаемый лишь прибылью, если эквайринг не подешевеет.
Кроме того, ассоциации прогнозируют ухудшение системы скидок и существенное замедление распространения безналичных платежей.
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