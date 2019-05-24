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«Рисков нет»: Сбербанк о мошенничестве с незавершенными операциями в терминалах 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что организация уже давно взяла под контроль ситуацию с хищением денег через терминалы. Об этом сообщает «Прайм».
Ранее «Коммерсант» написал о новом виде мошенничества с терминалами Сбербанка, для которого не используется ни вредоносное ПО, ни специальное оборудование. По данным газеты, злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит. На завершение операции терминал дает 90 секунд, если за это время следующий клиент вставит свою карту и введет ПИН-код, с его счета будет оплачена операция мошенника.
Кузнецов отметил, что случаи такого мошенничества были единичными, а масштаб бедствия — «мизерным».
«Мы нашли возможности, как эту ситуацию нивелировать. Этот риск полностью на сегодняшний день отсутствует», — заверил он.
Кузнецов отметил, что случаи такого мошенничества были единичными, а масштаб бедствия — «мизерным».
«Мы нашли возможности, как эту ситуацию нивелировать. Этот риск полностью на сегодняшний день отсутствует», — заверил он.
По данным зампреда правления Сбербанка, всего с осени 2018 года было зафиксировано несколько десятков таких случаев.
Источник «Коммерсанта» в правоохранительных органах утверждал, что первые сообщения о таком виде мошенничества появились около полугода назад, но в мае число обращений в полицию по этому поводу якобы резко выросло.
Газета писала, что во всех случаях хищение происходило при наличии очереди к терминалу.
По мнению опрошенных изданием экспертов, мошенники, среди прочего, пользовались тем, что у Сбербанка долгий период ожидания операции: 90 секунд по сравнению с 30-ю секундами во многих других банках.
Комментарии12
Личный счет , Видео , Станислав Кузнецов , Сбербанк России , МВД
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