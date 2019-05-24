«Рисков нет»: Сбербанк о мошенничестве с незавершенными операциями в терминалах

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что организация уже давно взяла под контроль ситуацию с хищением денег через терминалы. Об этом сообщает «Прайм».

Ранее «Коммерсант» написал о новом виде мошенничества с терминалами Сбербанка, для которого не используется ни вредоносное ПО, ни специальное оборудование. По данным газеты, злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит. На завершение операции терминал дает 90 секунд, если за это время следующий клиент вставит свою карту и введет ПИН-код, с его счета будет оплачена операция мошенника.

Кузнецов отметил, что случаи такого мошенничества были единичными, а масштаб бедствия — «мизерным».

«Мы нашли возможности, как эту ситуацию нивелировать. Этот риск полностью на сегодняшний день отсутствует», — заверил он.

Кузнецов отметил, что случаи такого мошенничества были единичными, а масштаб бедствия — «мизерным».

«Мы нашли возможности, как эту ситуацию нивелировать. Этот риск полностью на сегодняшний день отсутствует», — заверил он.

По данным зампреда правления Сбербанка, всего с осени 2018 года было зафиксировано несколько десятков таких случаев.

Источник «Коммерсанта» в правоохранительных органах утверждал, что первые сообщения о таком виде мошенничества появились около полугода назад, но в мае число обращений в полицию по этому поводу якобы резко выросло.

Газета писала, что во всех случаях хищение происходило при наличии очереди к терминалу.

По мнению опрошенных изданием экспертов, мошенники, среди прочего, пользовались тем, что у Сбербанка долгий период ожидания операции: 90 секунд по сравнению с 30-ю секундами во многих других банках.