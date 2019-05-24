Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Сбербанк с завтрашнего дня — 25 мая — снижает ставки по ипотеке на 0,3-0,6 п.п., заявил в ходе выступления на собрании акционеров кредитной организации глава Сбербанка Герман Греф

«С завтрашнего дня мы снижаем ставки по жилищным кредитам…Мы видим, что произошел перелом тренда, инфляция дальше будет снижаться, и мы приняли решение, с завтрашнего дня мы снижаем ставки по ипотеке на 0,3-0,6%», — сказал он.

Ранее глава Сбербанка допустил, что ставки по ипотечным кредитам могут опуститься до уровня 8% до 2021 года.